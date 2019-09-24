ماكرون "يأمل" تحقيق تقدم بشأن الملف الإيراني









اسماء السيد - الامم المتحدة: أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء أنه "يأمل تحقيق تقدم خلال الساعات القليلة المقبلة" بشأن المفاوضات مع ايران، وحذر من "خطر حصول تدهور يخرج عن السيطرة" بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في الرابع عشر من ايلول/سبتمبر .

وقال في تصريح صحافي أدلى به على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك "لا بد من الجلوس حول طاولة مستديرة لإجراء محادثات صريحة وحازمة حول النشاط النووي، وحول ما تقوم به ايران في المنطقة، ونشاطاتها البالستية، وايضا لقيام مقاربة أوسع لما هي عليه العقوبات. آمل بأن نتمكن من التقدم خلال الساعات القليلة المقبلة".