طهران تندد باتهامات الأوروبيين "غير المسؤولة"









اسماء السيد - طهران: نددت ايران الثلاثاء ب"الاتهامات غير المسؤولة" التي وجهتها لها المانيا وفرنسا وبريطانيا، عندما حملتها مسؤولية الهجمات التي استهدفت في الرابع عشر من الشهر الحالي منشآت نفطية في السعودية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن "هذه الادعاءات غير المسندة بأدلة، تستند فقط الى تحليل سخيف يقوم على أنه لا يوجد تفسير آخر ممكن إلا تورط الجمهورية الاسلامية".

وتوعّد رئيس هيئة الأركان الإيرانية الثلاثاء ب"الدمار والأسر" لكل من يهاجم بلاده، وذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس الشورى وفق وكالة أنباء فارس.

وقال اللواء محمد باقري إنّ "نتيجة كل عدوان ستكون بالتأكيد الدمار والأسر".

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ووفقاً لـ"فارس" القريبة من المحافظين في إيران، أعلن باقري أنّ بلاده "لا تعادي دول المنطقة".

وتأتي تصريحات باقري بينما يرتقب أن يلقي كل من الرئيس الاميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني حسن روحاني كلمتين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء والأربعاء، في وقت يتصاعد التوتر بين الدولتين في الخليج وكاد أن يقع صدام عسكري مباشر بينهما في يونيو.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذّر في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأميركية الخميس من أن هجوماً من الولايات المتحدة أو السعودية على طهران سيؤدي إلى "حرب شاملة".

وقال "لا نريد حرباً (...) لكننا لن نتردد في الدفاع عن أرضنا".