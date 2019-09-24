جونسون سيحترم قرار المحكمة العليا البريطانية

اسماء السيد - لندن: أكّد رئيس الوزراء البريطاني الثلاثاء أنه سيحترم حكم المحكمة العليا البريطانية التي أبطلت قراره تعليق أعمال البرلمان، رغم اختلافه معه.
وقال لشبكات إعلامية بريطانية خلال زيارة يجريها إلى نيويورك "عليّ القول إنني أختلف بشدّة مع ما خلص إليه القضاة. لا أعتقد أنه صحيح، لكننا سنمضي قدمًا وبالتأكيد سيعاود البرلمان" عقد جلساته.
وجدد جونسون من الامم المتحدة، الدعوة لتنظيم انتخابات في بريطانيا وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية بإبطال قراره تعليق جلسات البرلمان.
وقال جونسون "الامر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات، جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال المعارض) يتحدث كما اتفق، وعليه أن يطلب تنظيم انتخابات".
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