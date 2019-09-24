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بيل وهيلاري كلينتون يخطفان الأنظار في مراكش

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كلينتون وزوجته يتناولان الفطور دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Social media كلينتون وزوجته يتناولان الفطور حظيت صور الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، بانتشار واسع في المغرب، بعدما ظهر الزوجان وهما يزوران بعض المواقع السياحية في مدينة مراكش وضواحيها جنوبي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، فإن الزوجين كلينتون زارا المغرب لأجل المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد صديقهما؛ وهو الملياردير الأميركي ذو الأصول المغربية، مارك العسري.

وظهر الزوجان في ساحة "جامع الفنا" في مدينة مراكش، والتقط الرئيس الأسبق صورة إلى جانب مروضي الأفاعي في الباحة المخصصة لفنون الفرجة الشعبية. © متوفر بواسطة Sky News Arabia

وفي صورة أخرى، ظهر الزوجان وهما يتناولان وجبة الفطور مع أسرة مغربية، في بيت قروي، بمنطقة أوريكا قرب مراكش.

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وقال معلقون إن الزوجين حرصا على البساطة في زيارتهما للمغرب، لاسيما بعدما ظهرا وهما يتناولان فطائر "المسمن" إلى جانب الشاي المغربي.

والتقط بيل وهيلاري صورا مع العامة في عدد من الأماكن، وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة دعم إيجابي للسياحة في البلاد، لاسيما أن الزوجين توليا مسؤوليات كبرى في بلادهما وتحظى أنشطتهما بمتابعة واسعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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