دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المحكمة العليا في بريطانيا تقضي بأن رئيس الوزراء انتهك القانون بتعليق عمل البرلمان

لندن (رويترز) - قضت محكمة المملكة المتحدة العليا يوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصرف بصورة غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه كان يجب عدم تعطيل عمل الهيئة التشريعية.

وقالت بريندا هيل رئيسة المحكمة العليا "قرار نصح جلالتها بتعطيل البرلمان كان غير قانوني لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول".

وصدر الحكم بإجماع القضاة رؤساء المحكمة العليا وعددهم 11.

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وقالت هيل "البرلمان ليس مقيدا. هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11". وأضافت "على البرلمان، وخصوصا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك".

وجرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين العاشر من سبتمبر أيلول و14 أكتوبر تشرين الأول، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلبه دستور البلاد.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير‭ ‬ ليليان وجدي)