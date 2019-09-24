عائلة طفلة مسلمة تقاضي شركة طيران كندية بسبب الحجاب

دبي - بواسطة محمد فارس © Ben Nelms أرشيفعائلة طفلة مسلمة تقاضي شركة طيران كندية بسبب الحجاب

أفادت قناة "KGO-TV" الأمريكية بأن عائلة الفتاة الأمريكية البالغة من العمر 13 عاما، فاطمة عبد الرحمن، تقاضي شركة "Air Canada" للطيران بسبب مطالبتها بإزالة الحجاب قبل الرحلة.

وكان من المتوقع أن تنطلق الطفلة من مطار سان فرانسيسكو إلى تورونتو للمشاركة في مسابقة الاسكواش. وأجبرتها موظفة في الشركة على إزالة حجابها، لأن فاطمة كانت بدونه في صورتها بجواز السفر.

وقالت فاطمة: "إنه (الحجاب) جزء مني. فهو ما أرتديه كل يوم، وهو جزء من حياتي اليومية. وافتخر بأنني أرتديه".

وأشارت أنها شعرت بالإهانة. وتحدثت أن موظفة الشركة لم تقدم لها غرفة منفصلة للتفتيش دون الحجاب، وهي شعر بالقلق عندما اضطرت إلى خلع حجابها أمام الجميع.

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وأكدت أن وجهها يمكن رؤيته في الحجاب، ولم يكن هناك أي معنى لإزالته، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه أحدا لم يدع رجلا كان هناك رجل يرتدي قبعة، ولم يطلب منه أحد من موظفي الطيران إزالتها!.

وتوجهت أخت فاطمة بنداء إلى شركة "Air Canada" عبر صفحتها في تويتر.

من جهتها رفضت شركة الطيران التعليق على هذه الحادثة في حديثها مع القناة. غير أن عائلة الطفلة تؤكد أن "Air Canada" أرسلت رسالة إليها أبلغتها فيها بتغيير سياسة الشركة.

المصدر: نوفوستي