شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تشريعات أقرها البرلمان لصالح الحماية الاجتماعية ومساندة المواطن وحقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال أدوار الانعقاد الأربعة السابقة فى إقرار التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية والحقوق والحريات، والتى تساند من المواطن المصرى وحقوقه، وذلك جنباً إلى جنب التشريعات الاقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد وتشجيع مناخ الاستثمار.

ونستعرض أبرز التشريعات التى أقرها البرلمان فى مجال الحماية الاجتماعية، على النحو الآتى:

- قانون الخدمة المدنية.

- قوانين منح العلاوة وزيادة المعاشات.

- قانون هيئة تنمية الصعيد وتعديلاته.

- إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية.

- حماية حق التنظيم النقابى وتعديله.

- تعديلات قانون إنشاء محاكم الأسرة.

- قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

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- قانون انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة.

- قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.

- قانون المجلس القومى لذوى الإعاقة.

- قانون التأمينات والمعاشات.

- قانون ممارسة العمل الأهلى.

- التصالح فى بعض مخالفات البناء.

- قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.