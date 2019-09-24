شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، بأعضاء مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، لمتابعة طالب واحتياجات المحافظة .

واستهل رئيس الوزراء والوفد المُرافق له الجولة ببنى سويف، بزيارة مُجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بمركز الواسطى، حيثُ تفقد مصانع إنتاج مراوح السقف، على مساحة 90 ألف م2، وتشمل إنتاج المراوح، والمغذيات (المواتير)، والفوم، باستثمارات تصل إلى نحو 350 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 3 ملايين جهاز سنوياً، وتوفر حوالى 1400 فرصة عمل.

وخلال تفقد الهناجر وخطوط الإنتاج، استمع رئيس الوزراء إلى عرض، من المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس مجموعة العربى، حول سير العمل لتنفيذ مُجمع مصانع العربى فى المنطقة الصناعية ببنى سويف، والتى يُقدر حجم الاستثمارات المتوقعة لها بحوالي 3.4 مليار جنيه، لتشتمل على 12 مصنعاً، تُقام على مساحة 168 ألف متر مربع، تُوفر 11 ألف فرصة عمل، وتقوم المصانع على انتاج مختلف أنواع الثلاجات، والغسالات، والمراوح، وأجهزة التكييف، إلى جانب مصنع لانتاج المُكونات لتغذية العمليات الانتاجية فى باقى المصانع، وآخر لانتاج المواتير.