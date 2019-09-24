شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لنظيره اليمنى: ندعم الحكومة الشرعية ونرفض استهداف السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم، سلطان البركانى رئيس مجلس النواب اليمنى والوفد المرافق له، ورحب الدكتور عبد العال فى بداية اللقاء برئيس مجلس النواب اليمنى والوفد المرافق له، مؤكدا أنه فى بلده الثانى مصر.

وقدم له التهنئة على انتخابه رئيسًا للبرلمان اليمنى فى إبريل الماضى، مؤكدًا على دعم الدولة المصرية حكومة وشعبًا للحكومة الشرعية اليمنية ودعم وحدة وسيادة اليمن على كامل ترابها، وحق الشعب اليمنى الشقيق فى العيش بكرامة وحرية، مشددًا على أن أمن واستقرار اليمن يمثل جوهر الأمن القومى المصرى والعربي.

وأكد الدكتور على عبد العال على تأييد مصر للجهود الرامية للتوصل للحل السياسى للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الأساسية فى هذا الصدد، والتى يتمثل جوهرها فى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى عام 2013 وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.

كما أكد الدكتور على عبد العال على موقف مصر الرافض لاستهداف اليمنيين وتجنيد الأطفال واستهداف الأراضى السعودية والناقلات التجارية فى الممرات البحرية الدولية.

من جانبه، أعرب سلطان البركانى رئيس مجلس النواب اليمنى عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال ودعم الدولة المصرية قيادة وشعبًا للدولة اليمنية والشعب اليمنى، واصفًا مصر بالبوصلة العربية وقلب الأمة العربية النابض وصمام أمانها، معتبرًا أن الأمن القومى المصرى واليمنى نسيجًا واحدًا، مشيدًا بدعم الدكتور على عبدالعال ومجلس النواب المصرى للقضية اليمنية فى المحافل البرلمانية الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلمانى الدولي.

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