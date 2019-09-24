شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب بسفيرى الصين وبيلا روسيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اليوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، سفيرى كل من الصين وبيلاروسيا بالقاهرة.

وأكد الدكتور على عبد العال، خلال لقائه بسفير الصين، أن العلاقات بين البلدين هى علاقات تاريخية وقوية، وأن هناك اتفاق بين قيادتى البلدين على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم صالح البلدين والشعبين الصديقين،

ووجه عبد العال، التهنئة إلى سفير الصين بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس الصين، متمنيًا للقيادة والشعب الصينى المزيد من التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن العلاقات البرلمانية بين البلدين هى حجر أساس لدفع العلاقات إلى المزيد من المأمول وبما يتماشى وحجم وثقل البلدين.

من جانبه، أكد سفير الصين على قوة العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، وأن العلاقات على مستوى قيادتى البلدين تتمتع بالود والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر حاليًا من مناخ أمن واستقرار هو عامل رئيسى فى زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، وقيام العديد من الشراكات فى مجال التعليم والتكنولوجيا والزراعة والتجارة.

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وخلال اللقاء مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله، أشاد الدكتور على عبد العال بالجهود التى بذلها السفير خلال توليه لمهام منصبه على مدار السنوات الست الماضية، وما كان لهذه الجهود من نتائج عظيمة تمثلت فى نجاح زيارتين متبادلتين على مستوى قيادتى البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك فى المجال الصناعى والتجارى والعلمى والتقنى، وما شهدته معدلات السياحة البيلاروسية إلى مصر من زيادة قُدرت بـ4 أضعاف مثيلاتها فى السابق.

من جانبه، أشار السفير البيلاروسى بالقاهرة إلى أن جهوده إنما تأتى فى إطار توجيهات وحرص القيادة السياسية البيلاروسية على تعزيز العلاقات مع مصر، إيمانًا بريادتها وثقلها، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه فى جانب السياحة هو خير دليل على مدى ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وتقدم على مختلف الأصعدة.