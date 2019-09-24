شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: العلاقات بين القاهرة وواشنطن تمر بحالة من النشاط والتعاون المتبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو تأكيد لمكانة مصر عالميا التى نجح الرئيس السيسى فى استعادة دورها الاقليمى والعالمى فى غضون سنوات قليلة.

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وأضاف أبو العلا، فى بيان له اليوم، أن ترامب وصف الرئيس السيسى بأنه "زعيم حقيقى" وذلك تقديرا لما يقوم به فى المساهمة الفعالة فى حل العديد من القضايا الاقليمية والعالمية ودوره البارز فى مواجهة الإرهاب بكل قوة وجسارة، موضحا أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بمرحلة هامة من التعاون فى مختلف المجالات.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إلى أن مصر خلال السنوات القليلة الماضية نجحت فى العودة لدورها الريادى على المستوى الإقليمى والدولى وساعد فى ذلك النجاحات التى حققتها خطة الإصلاح الاقتصادى داخليا فعلى سبيل المثال نجحت مصر فى الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى قرابة الـ 6% سنويا إلى جانب زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية.