شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة سرقة غطاء البالوعات.. مقترحات أمام البرمان بتركيب أغطية صرف صحى ذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي أن الهروب من المسئولية فى مواجهة المشكلات والأزمات أمر غير مقبول، مطالبا بأن تكون هناك مرونة من قبل المسئولين التنفيذيين فى المحليات والجهات الأخرى المعنية، لحل مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى وتسببها فى وفاة العديد من المواطنين.

وتابع "السجيني"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن هذه المشكلة، قائلا: "لازم ننهى هذه المشكلة، ونضع حلول لمشكلة البلاعات غير المغطاة، التى تتسبب فى وفاة المواطنين، لازم تفعيل القانون على الجميع".

وشهد الاجتماع حديث بعض النواب عن حادثة غرق الطفل ياسين فى بلاعة أمام نادى الطالبية، وقالوا إن الكارثة مكررة فى مصر، والكارثة أن واقعة الغرق كانت أمام نادى الطالبية الرياضى، والغطاس الذى جاء لإنقاذ الطفل كان غير مدرب، معربين عن دهشتهم من وجود بلاعة غير مغطاة أمام نادى يتردد عليه المواطنين يوميا.

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وأشار بعض النواب، إلي أن سرقة أغطية البالوعات تهدر أموال علي الدولة بحوالى نصف مليار جنيه سنويا، بسبب سرقة أغطية البالوعات، وذلك وفقا للإحصائيات المنشورة فى بعض الصحف، فيوجد حوالي 12 ألف غطا لبالوعات مسروقة، ولابد من تركيب أغطية صرف ذكية، موضحين أنهم تواصلوا مع المسئولين، وعلي مدار سنتين قدموا طلبات وخطابات للحكومة، وطلبوا تغيير كود البلاعة ليتم تركيبها بشكل يمنع أو يحد من سرقتها، وأن يتم عمل إحلال وتجديد، فهناك مئات الأطفال والمواطنين ماتوا بسبب البالوعات، والناس المسئولين عن هذه المنظومة يحتاجوا إعادة تقييم، ولابد من وجود حل لأنواع البالوعات يمنع سرقتها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وتساءل بعض النواب خلال الجلسة: "أين حق الطفل ياسين وأين حق أطفال مصر والمواطنين الذين ماتوا غرقا فى البلاعات؟".