توافق مصري فرنسي بشأن الأزمة الليبية خلال لقاء السيسي وماكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في نيويورك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إن الرئيس أشاد خلال اللقاء بقوة العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وما تتسم به من طابع تاريخي.

ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي أن العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا تتميز بالمتانة والرسوخ مدعومة بالروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة على المستوى الاقتصادي، كما تناول اللقاء تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، لاسيما الأزمة الليبية، حيث تم تبادل الرؤي بشأن تطورات الأوضاع هناك، وتوافقت وجهات نظر الرئيسين حول أهمية تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية سعياً للتوصل إلى لتسوية سياسية شاملة في ليبيا تعيد الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب.