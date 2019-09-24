نزهة وانتقام.. تفاصيل مقتل مراهق على يد جاريه بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت مباحث البحيرة من كشف غموض مقتل عامل عثر على جثته، بطريق قرية العشرة آلاف مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

البداية ورود بلاغ لمركز أبو المطامير بالبحيرة، بالعثور على جثة عامل في منتصف العقد الثاني، وبمناظرتها، تبين أنه بكامل ملابسه وتعرضه لجروح طعنية بالبطن والظهر وعثر بطيات ملابسه على مبلغ "5 جنيهات".

جرى تشكيل فريق بحث جنائي تمكن من تحديد هوية المتهمين وهما "م.ع.ع" 18 سنة - مزارع، و"م.م.ل." 18 سنة - مزارع من جيران المجني عليه.

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بضبط المتهمين ومواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأفاد المتهم الأول برغبته في الانتقام من المجني عليه وأهليته لتعدي عمه بالضرب على شقيقه، مما أدى للنيل من كرامة عائلته بالمنطقة فقرر التخلص من المجني عليه.

وأضاف بأنه استعان بالمتهم الثاني واستدرجا الضحية بدراجة نارية دون لوحات معدنية ملك المتهم الثاني بزعم التنزه وتعاطي المواد المخدرة، وحال وصولهم لمكان الواقعة تعدى عليه الأول بالسكين فأودى بحياته، وألقيا جثته بمكان العثور عليه

وقال المتهم الثاني أنه شل حركة المجني عليه لمنعه من مقاومة المتهم الأول وأثناء ذلك تعرض لإصابته بجرح قطعي باليد اليسرى.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.