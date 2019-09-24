وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة لتأمين حدود الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري على كافة الإتجاهات، وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التى تموج بها المنطقة، جاء ذلك خلال لقاؤه بعدد من مقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.

وبحسب بيان، بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب، معربًا عن إعتزازه بالنجاحات التي تحققت للقضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء والتي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة بكل بسالة، ثم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهودهم المبذولة في تأمين حدود مصر الشمالية والمياه الإقليمية ضد كافة المخاطر والتحديات.

وألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة أكد فيها أن رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية يملؤهم العزيمة والإصرار لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار، مشيراً إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم القدرات القتالية للقوات البحرية وتسليحها بأحدث القطع البحرية في العالم.

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وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها مؤكدا أن رجال القوات المسلحة أقسموا على الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابة بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط بدأه بتوضيح كافة الأمور على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ثم استمع لآرائهم وإستفساراتهم تجاه كافة الموضوعات التى تدور فى أذهانهم، معرباً عن سعادته لما لمسه من فهم واعي وإدراك صحيح لكل ما يدور من تحديات تؤثر على أمن مصر القومي.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.