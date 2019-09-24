ماكرون يأمل بتحقيق تقدم بشأن الملف الإيراني خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن أمله بتحقيق تقدم بشأن الملف الإيراني خلال الساعات المُقبلة.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه مستعد لمناقشة تغييرات بسيطة وإضافات أو تعديلات على الاتفاق النووي إذا تم رفع العقوبات.
في المقابل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده سوف تشدد العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وقال، في كلمته بافتتاح أعمال الدورة الـ74 بالجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، : "يجب أن نمنع سلوك إيران المزعزع للاستقرار وسنعمل على تشديد العقوبات على طهران".
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