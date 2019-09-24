وزير السياحة التونسي: سعيد بالتحسن الكبير بحركة السياحة في مصر

أكد وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، عمق العلاقات والروابط التي تجمع مصر وتونس، معرباً عن عن سعادته البالغة بالتحسن الكبير الذي طرأ على حركة السياحة في مصر مؤخراً.

وقال الطرابلسي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات "قمة أفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة " أفريكاب - التي تجرى حاليا في تونس - إن تونس تسعى إلى تعزيز

التعاون مع مصر في مجال السياحة والصناعات التقليدية، مشيرا إلى أنه أجرى بالفعل محادثات مع عدد من المسئولين المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك .ودعا الدول العربية والإفريقية إلى التوصل لاتفاق يقضي بتخفيف قيود إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين، لتعزيز حركة السياحة العربية والإفريقية، مشيراً إلى أنه قام بطرح هذا الموضوع على وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، معربا عن الأمل في أن يلقى اقتراحه قبولا لدى الدول العربية والأفريقية.يشار إلى أن "قمة إفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة" (أفريكاب) انطلقت في وقت سابق اليوم / الثلاثاء / في تونس، ويشارك فيها أكثر من عشرين وزيرًا أفريقيًا، وعدد من كبار المسئولين الأفارقة ، وممثلي المؤسسات المانحة.وتهدف " القمة " إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في أفريقيا، كما يتضمن برنامجها عقد عدة ورش تحت إشراف أكثر من مائة وخمسين خبيرًا ومتحدثًا دوليًا من مختلف أنحاء العالم.