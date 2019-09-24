رصد محرك البحث "جوجل"، أبرز الموضوعات المتداولة بالسعودية، والتي سيطرت علي مستخدمي موقع البحث، اليوم الثلاثاء، وفيما يالي نعرض لكم أبرز ما بحث عنه السعوديون.
ميسي
إقرأ إيضًا..فيديو.. تعرف على سبب فوز ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في العالم 2019
توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، مساء أمس الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، في استفتاء الاتحاد الدولي لكرةالقدم "فيفا".
بنك سامبا
إقرأ إيضًا..ننشر رابط وشروط الحصول على قرض بنك سامبا السعودي
كشف تركي آل الشيخ المستشار ورئيس الهيئة العام للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن شروط الحصول على قرض بنك سامبا، مع بداية فعاليات موسم الرياض السنوية التي ستشهدها العاصمة السعودية "الرياض" في أكتوبر المُقبل للعام الجاري.
نيوم
إقرأ إيضًا..السعودية توفر أول الفرص الاستثمارية في مشروع "نيوم"
أعلن المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، عن انتهاء وضع الخطط الاستراتيجية لمشروع نيوم، وقطاعاته الاقتصادية المختلفة، لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه المخططات، مؤكدًا أن عام 2020 هو بداية الزخم الفعلي لمشاريع نيوم الحالمة.
شيرين
إقرأ إيضًا..شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح في حفل السعودية وتستعين بزوجها للحديث عن مصر
أثارت حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في جدة بالسعودية، بالتزامن مع العيد الوطني للمملكة، جدلاً وذلك بعد بكائها أثناء توجيهها رسالة لمصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز ما يبحث عنه السعوديون على جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.