أبرز ما يبحث عنه السعوديون على جوجل

رصد محرك البحث "جوجل"، أبرز الموضوعات المتداولة بالسعودية، والتي سيطرت علي مستخدمي موقع البحث، اليوم الثلاثاء، وفيما يالي نعرض لكم أبرز ما بحث عنه السعوديون.

إقرأ إيضًا..فيديو.. تعرف على سبب فوز ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في العالم 2019

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، مساء أمس الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة

القدم "فيفا".

بنك سامبا

إقرأ إيضًا..ننشر رابط وشروط الحصول على قرض بنك سامبا السعودي

كشف تركي آل الشيخ المستشار ورئيس الهيئة العام للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن شروط الحصول على قرض بنك سامبا، مع بداية فعاليات موسم الرياض السنوية التي ستشهدها العاصمة السعودية "الرياض" في أكتوبر المُقبل للعام الجاري.

نيوم

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أعلن المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، عن انتهاء وضع الخطط الاستراتيجية لمشروع نيوم، وقطاعاته الاقتصادية المختلفة، لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه المخططات، مؤكدًا أن عام 2020 هو بداية الزخم الفعلي لمشاريع نيوم الحالمة.

شيرين

إقرأ إيضًا..شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح في حفل السعودية وتستعين بزوجها للحديث عن مصر

أثارت حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في جدة بالسعودية، بالتزامن مع العيد الوطني للمملكة، جدلاً وذلك بعد بكائها أثناء توجيهها رسالة لمصر.