جدل حول كتاب اللغة الإنجليزية في فلسطين

سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب بالمدارس الحكومية بالضفة الغربية بفلسطين بعد طلب وزارة التربية والتعليم منهم شراء كتاب اللغة الإنجليزية والذي يبلغ ثمنه 15 شيكلًا إسرائيليًا، دون باقي الكتب التي تم تسليمها للطلاب في موعدها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنها متعاقدة مع شركة "ماكمنان" وبموجب العقد بينهم فهي تنتج الكتب المدرسية مقابل مبالغ مالية

محددة بالعقد، وفقاً لما ذكره، ثروت زيد ،مدير عام المناهج في الوزارة.

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وتابع زيد في تصريحات صحفية له، أن وزارة التربية والتعليم تدفع مبالغ كبيرة ليست بقيمة الكتب الفعلية، موضحًا أن الوزارة تساهم في عملية إنتاج الكتب

ماديًا.

وأكد أن الوزارة لم تحصل على مستحقاتها من قطاع غزة منذ أربع سنوات تقريبًا، لافتًا أنهم يحصلون على البديل من وكالة "أونروا" الذي تمدهم بثمن الكتب.

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وكشف مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستنهي عقدها مع شركة ماكمنان ليكون هذا العام هو الخير في التعامل معهم، لتكون الوزارة هي المسئولة عن إنتاج الكتب المدرسية ضمن آليات عمل محددة يتم الكشف عنها في وقتها.