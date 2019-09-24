19 قتتيلاً وعشرات الجرحى جراء زلزال في شمال باكستان

قتل تسعة عشر شخصاً على الأقل، اليوم الثلاثاء، وأصيب العشرات عندما ضرب زلزال شدته 5.8 درجة شمال باكستان.
وقال مساعد رئيس المحققين في مدينة ميربور ساردار غولفاراز، إنّ "19 شخصاً قتلوا على الأقل وأكثر من 300 أصيبوا".
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ذكرت أن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومتراً شمالي جيلوم في باكستان اليوم.
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وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل ثمانية أشخاص وغصابة أكثر من مئة بجروح.
وتقع جيلوم في شمال شرق باكستان على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة إسلام اباد.
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