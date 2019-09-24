كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدوك يلتقى وزير الخارجية الإماراتي على هامش أعمال الدورة الـ "74" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ،الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على هامش أعمال الدورة الـ ” 74 ” من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين السودان والإمارات وسبل تعزيزها في مجالات عدة الى جانب تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ” 74 “

وجدد حمدوك حرص السودان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين،معربا عن تمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والأزدهار، وفقاً يصحيفة "سونا".

من جانبه أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء دعم الإمارات للسودان في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والازدهار والتقدم، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة. وكانت قد كشف حمدوك، اليوم في وقت سابق، أجندة وفد بلاده المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تصدرتها قضايا السلام، ورفع السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية، وملف الديون. Advertisements

وقاد رئيس الوزراء السوداني، السبت، وفد السودان إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74، وسيلقي خطاب البلاد أمام الجمعية العامة، الجمعة المقبل.

ووفق منشور لحمدوك عن ”رحلة نيويورك“ عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“، فإن الزيارة ستتضمن إجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع الزعماء وقادة الدول، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية، وتطرق لقضايا السلام في السودان، وملف حقوق الإنسان، وإعفاء الديون البالغة 51 مليار دولار، وإزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي.

وبالإضافة إلى المفات الخمس، من المقرر أن يلتقي ”حمدوك“ الجالية السودانية في نيويورك لشرح التطورات التي تشهدها البلاد، فضلًا عن الوقوف على أوضاع الجالية.

ويأمل السودانيون، من حكومة المرحلة الانتقالية، الخروج من عزلة البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي بفعل سياسات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.