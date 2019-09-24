كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام للأمم المتحدة يحث القادة على تجنب "الفحم الجديد" بعد عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصاعد التوتر في قمة المناخ للأمم المتحدة في نيويورك عندما تحدى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" الزعماء بعدم التوقف عن الاستثمار في مشاريع الفحم الجديدة بعد عام 2020، وتلتها خطاب نشطاء المناخ الشباب "غريتا ثونبرغ" حول كيف فشل هؤلاء القادة أنفسهم لها وجيلها في اتخاذ إجراءات المناخ.

ومع ذلك، شهدت القمة إعلان العديد من القادة عن خطط عمل ملموسة للمناخ بحلول عام 2020 و2030 و2050.

وكان أحد أهم التطورات في القمة هو أن روسيا صدقت على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، تاركة تركيا الدولة الوحيدة المتبقية في مجموعة العشرين التي لم تفعل ذلك.

أعلنت دول من بينها فرنسا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكوستاريكا وفنلندا ونيوزيلندا والسويد عن تحالف جديد لطموح المناخ يرفع عدد الدول إلى 59 دولة والتي وعدت أيضًا بتقديم خطة عمل أقوى في عام 2020.

ووقعت 11 دولة أخرى، بما في ذلك الهند والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي، للبدء في استكشاف الالتزامات الوطنية تجاه خطط المناخ، في حين أعلنت النمسا وتشيلي وإيطاليا واليابان وتيمور.

ويساعد التحالف البلدان على وضع خطط للتحرك نحو صافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050.

وبدأ 66 بلدًا آخر العمل على أهداف انبعاثات صفرية صافية.

وجاء إعلان رائع من اليونان، التي التزمت بإنهاء استخدام الفحم بحلول عام 2028، مع خطة لبدء تفكيك مصانع الفحم في عام 2020.

وتمثل مصانع الفحم حوالي ربع إجمالي الطاقة المركبة في البلاد.

واعتبر أداء ألمانيا مخيبًا للآمال في القمة حيث كررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطط البلاد الحالية للتخلص التدريجي من مصانع الفحم بحلول عام 2038 دون مزيد من الخطط الملموسة.

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وفوق كل التصريحات وخطط التصميم، سيتم تذكر صوت ثورنبرغ البالغة من العمر ستة عشر عامًا أثناء خطابها في القمة الافتتاحية، وهو صوت غاضب ولكنه مؤثر لقيامه بتوبيخ هؤلاء المجتمعين.

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قرر بالفعل الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، القمة بعد أن استمع إلى خطاب ثونبرج ثم غرد على حسابه الشخصي على تويترفي وقت لاحق بلهجة ساخرة: "إنها تبدو سعيدة للغاية!"

وخلصت الملاحظات الختامية التي أصدرها غوتيريس في القمة إلى أن أمام العالم طريقًا طويلًا للوصول إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة بحلول نهاية القرن، مرددًا رسالة ثورنبرغ.

وأعلنت العديد من المؤسسات والبنوك عن التزامها بمحاذاة حد 1.5 درجة مئوية.

وصل صندوق المناخ الأخضر إلى 7.4 مليار دولار مع ثمانية بلدان، من بينها أيسلندا والسويد والدنمارك وسويسرا والنرويج والمملكة المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية التي تعهدت بتقديم هذا الصندوق.

والهدف من الصندوق دعم العمل المناخي في البلدان النامية هو الوصول إلى 10 مليارات دولار.

ووافقت سبعة وثمانون شركة بقيمة إجمالية قدرها 2.3 تريليون دولار، وتأثير مناخ سنوي يعادل 73 محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم على تخفيض الانبعاثات.

وبعد هذا الإعلان، التزم تحالف مالكي الأصول الذي عقدته الأمم المتحدة بالانتقال إلى المحافظ الاستثمارية الخالية من الكربون بحلول عام 2050.

والتحالف، وهو مجموعة من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين في العالم، مسؤول عن توجيه أكثر من 2 تريليون دولار من الاستثمارات.