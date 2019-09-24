كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: ضباب اندونيسيا يهدد حياة 10 ملايين طفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن الضباب الناجم عن حرائق الغابات والمستنقعات في اندونيسيا وضعت 10 ملايين الأطفال المعرضين للخطر من تلوث الهواء.

وأشار بيان صادر عن اليونيسف إلى أن الأطفال الصغار معرضون بشكل خاص لتلوث الهواء "لأنهم يتنفسون بسرعة أكبر".

وقالت "ديبورا كوميني" ممثلة اليونيسف في إندونيسيا: "سوء نوعية الهواء يمثل تحدًا كبيرًا ومتزايدًا لإندونيسيا".

وأضافت: "يتنفس ملايين الأطفال كل عام هواءًا سامًا يهدد صحتهم ويتسبب في فقدهم للمدرسة - مما يؤدي إلى تلف جسدي ومعرفي مدى الحياة".

وقالت وكالة الأمم المتحدة أن حوالي 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة يعيشون في المناطق الأكثر تضررًا من الضباب وحرائق الغابات.

وجعلت الغابات المحترقة في إندونيسيا منذ يوليو 2019 الحياة صعبة بالنسبة للسكان المحليين في بعض المناطق من البلاد حيث يواصل الضباب الكثيف تغطية السماء.

ومنذ بداية شهر سبتمبر، لم تكن الشمس مرئية في السماء الزرقاء عادة في المناطق المتأثرة.

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وحذر بيان اليونيسف من أن تلوث الهواء يؤثر على الأطفال حتى قبل ولادتهم.

ولقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين يولدون لأمهات معرضات لمستويات عالية من التلوث أثناء الحمل هم أكثر عرضة لتخفيض النمو أثناء وجودهم في الرحم، وانخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة".

وقالت اليونيسف أن الأطفال دون سن الخامسة لا يطورون حصاناتهم بالكامل، مما يجعلهم عرضة للخطر.

ونقلًا عن وزارة التعليم والثقافة الإندونيسية: "قالت أن أكثر من 46000 مدرسة تتأثر حاليًا بنوعية الهواء الرديئة، مما يؤثر على أكثر من 7.8 مليون طالب.

واضطرت الحكومة لإغلاق المدارس بسبب الضباب المستمر.

وقال كوميني: "من الأهمية بمكان أن تتلقى الأسر والأطفال معلومات دقيقة بشأن تعرضهم لتلوث الهواء السام، لأن هذا سيساعدهم على حماية أنفسهم".

