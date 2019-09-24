بنك المغرب: نسبة النمو ستتدنى في 2019 لتصل 2.7%.. وسترتفع إلى 3.8% في 2020

قال بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلسه البنكي الثالث خلال هذا العام، إنه من المنتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,7%، لتتدنى بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,7% في سنة 2019، بعد 3% سنة من قبل”.
وأوضح البنك المركزي أن توقعه جاء “أخذا في الاعتبار خفض وزارة الفلاحة لتقييمها بخصوص محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2018/2019 إلى 52 مليون قنطار”.
وقال إنه على الصعيد الوطني، تشير المعطيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بالفصل الأول، إلى تباطؤ النمو من سنة إلى أخرى من 3,5% إلى 2,8%، نتيجة لتدني القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,2% بعد ارتفاعها بواقع 4% ولتسارع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 3,3% إلى 3,8%.
وبالنسبة لسنة 2020، يتوقع البنك تحسن النمو إلى 3,8% مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية في 3,6% وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3% استنادا لفرضية إنتاج من الحبوب يبلغ 80 مليون قنطار.
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