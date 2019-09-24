الدوري السعودي.. حمد الله الأكثر إهدارا وأمرابط الأكثر صناعة

حل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي، في المركز الأول ضمن قائمة أكثر اللاعبين إهدارا للفرص السانحة للتسجيل، في الموسم الحالي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأهدر حمد الله في الموسم الجاري من دوري المحترفين، خمس فرص محققة للتسجيل، ووقع هدفا واحدا في ثلاث مباريات لعبها مع النصر، علما أنه غاب عن مواجهة وحيدة بسبب الإصابة.

في المقابل، تصدر زميله نور الدين أمرابط، قائمة أفضل اللاعبين صناعة لفرص التسجيل، بعدما نجح خلال أربع مباريات، في صناعة 20 فرصة محققة للتسجيل.

وتألق الثنائي المغربي الموسم الماضي، مع النصر، وساهما في تتويجه بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إذ سجل حمد الله 34 هدفا، توج بها هدافا للمسابقة، بينما قدم أمرابط مجموعة من التمريرات الحاسمة لزملائه.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري هذا الموسم، برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين، وتعادل، بينما مني بالهزيمة في مباراة واحدة، ليتخلف بفارق ثلاث نقاط عن غريمه الهلال متصدر الترتيب.