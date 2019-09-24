تسلم عدد من الفنانين، أمس الاثنين، البطاقة المهنية للفنان، من يد وزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج، في حفل استقبال، أقيم في مقر الوزارة في العاصمة الرباط.
وقررت الوزارة منح 65 بطاقة مهنية في الحفل لفنانين قدامى، أسدوا الكثير للفن.
ومن بين الفنانين الأوائل، الذين تسلموا بطاقة الفنان، فضيلة بنموسى، وفاطمة تيحيحيت، ومليكة العمري، والبشير عبدو، وحجيب، ومحمد الغاوي، ونعمان لحلو، ومحمد مفتاح، وأحمد الناجي، وآخرين.
وتتواصل عملية توزيع البطاقات على الفنانين، على مستوى المديريات الجهوية للثقافة، حيث سيستفيد منها 2065 فنانا.
وتمكن بطاقة الفنان المهني حامليها من الاستفادة من رعاية صحية، واجتماعية، والاستفادة من بعض الخدمات كتخفيضات تذاكر القطار، والطائرة، والفنادق، غير أن الهدف الأساسي، الذي يرغب الفنانون في أن تحققه هذه البطاقة هو وضع حد لـ”التسيب”، الذي يعرفه المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانون رواد يتسلمون بطاقة الفنان المهني.. تمنحهم امتيازات على أمل الحد من “التسيب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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