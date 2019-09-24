كلميم.. مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث انقلاب “طاكسي” كبير 

عرفت الطريق الوطنية، التي تربط بين مدينة كلميم، وطانطان، صباح اليوم الثلاثاء، حادثة سير مميتة، أدت إلى مصرع شخص، وجرح آخرين.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن انقلاب سيارة أجرة من الحجم الكبير أدى إلى مصرع شخص في عين المكان، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستعجلات كلميم.

وأكد المصدر ذاته أن أسباب الحادثة تعود إلى السرعة المفرطة، التي أدت إلى انقلاب سيارة أجرة عدة مرات في جنبات الطريق.

واستنفر الحادث مختلف السلطات، وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن الحادث.