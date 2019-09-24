كاتس: "لقاء غير مسبوق بأحد وزراء الخارجية العرب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أنه عقد لقاء غير مسبوق مع أحد وزراء الخارجية العرب، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دون أن يكشف عن هويته.

وكتب كاتس في تغريدة على " تويتر": "على هامش أعمال أمم المتحدة، عقدت لقاء أول ورائع أمس (الإثنين) مع أحد وزراء الخارجية العرب".

وأضاف أنه "ناقشنا بعمق في الواقع الإقليمي، وطرق التعامل مع التهديد الإيراني، وفي الوقت نفسه اتفقنا على عملية لتعزيز التعاون المدني بين البلدين".

ولم يكشف كاتس عن اسم وزير الخارجية العربي، الذي التقاه، وختم تغريدته بعبارة: "واقع جديد مليء بالأهداف التي يجب السعي لتحقيقها".

وينوب كاتس عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي قرر عدم المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الانشغال بتبعات الانتخابات الإسرائيلية.

وسبق لكاتس أن أعلن اجتماعه في شهر تموز/ يوليو الماضي، مع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد في الولايات المتحدة الأميركية.

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وكشفت حكومة نتنياهو في أكثر من مرة عن مختلف أشكال تطبيع علاقاتها مع دول عربية وخليجية، على مستويات أمنية وتجارية ورياضية، في ظل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفي سياق الصفقة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وكان نتنياهو قد قام بزيارة رسمية لسلطنة عمان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد رغم عدم ارتباط البلدين بعلاقات دبلوماسية رسمية وقت إتمام الزيارة.

كما زارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، الإمارات في نفس الشهر لمتابعة مشاركة فريق الجودو الإسرائيلي في بطولة أبو ظبي.

والتقت ريغيف خلال الزيارة مسؤولين إماراتيين أثناء زيارة رسمية لمسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية.

وسبق لكاتس، زيارة أبو ظبي أيضا في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، في إطار مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة، وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية حينها عن لقائه مسؤولا إماراتيا لم يكشف النقاب عن هويته.