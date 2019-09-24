إعلان الإضراب المفتوح بمدرسة ابن خلدون في أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء الأمور في مدرس ابن خلدون، اليوم الثلاثاء، في بيان، قرارها ببدء إضراب مفتوح انطلاقا من يوم غد الأربعاء، الموافق 25 أيلول/ سبتمبر، احتجاجا على عدم امتثال البلدية لاتفاق تم بينهما.

وقالت اللجنة في بيانها إن الإضراب مفتوح "حتى يتم الشروع بتنفيذ مطالبنا التي تم الاتفاق عليها بجلستنا في البلدية التي عقدت بتاريخ 14.9.2019، على أن يعمل ثلاثة منظمين سير والشرطة الجماهيرية في الشارع المحاذي للمدرسة، العمل على زيادة التيار الكهربائي للمدرسة، والمباشرة بالعمل في الشارع المؤدي للمدرسة، مع مستندات رسميه بهذا الاتفاق".

وأضاف البيان أن "هذا أقل مطلب في ظل سوء الوضع وخطورته على أبنائنا في طريق ذهابهم وعودتهم من المدرسة".

واختتمت اللجنة بيانها بقول: "نحن لجنة أولياء أمور مدرسة ابن خلدون أم الفحم، نعتذر من أهلنا وأبنائنا الطلاب على أتخاذ هذه الخطوة".