شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. الجيش يتهم مسؤولين بـ"التآمر والخيانة" والان مع التفاصيل
وجه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، التهمة لمسؤولين كبار بـ«التآمر مع الأعداء ضد الوطن».
وجدد صالح التأكيد على أن لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها.
وأضاف صالح، في كلمة خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار جنوبي غربي الجزائر: «للأسف ما أشبه اليوم بالبارحة، كما خانت فئة قليلة عهد الشرفاء إبان الثورة المظفرة، فإن فئة قليلة من هذا الجيل تولت مسؤوليات سامية لم تراع حق المواطن فيها، وعمدت إلى التآمر ضده مع الأعداء، ووصلت إلى حد خيانة الوطن الذي هو بأمس الحاجة إليهم».
وأكد قايد صالح على أن لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وأن مصداقية مواقفها تأكدت بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات التي شرعت فعلا في التحضير فعلا لهذا الاستحقاق.
وذكر صالح أن المؤسسة العسكرية، لاحظت تعنت بعض الأطراف وإصرارها على رفع بعض الشعارات المغرضة، منوها إلى أن الجيش لم يول أي اهتمام لها وظل ثابتاً على مواقفه.
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