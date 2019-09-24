الأمين العام للأمم المتحدة: الهجمات على أرامكو السعودية غير مقبولة

قال الأمين العام للأمم المتحدةأنطونيو جوتيريس، إن الهجمات الإرهابية على أرامكو السعودية غير مقبولة بأي شكل.

ودعا جوتيريس لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بنيويورك، إلى العمل على الحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وعد تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا الذي تم برعاية الأمم المتحدة الإثنين، خطوة إيجابية لإنهاء الصراع في البلد الذي مزقته الحرب.

وأضاف جوتيريس"حان الوقت لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات في سوريا".

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وأشار إلى أن مواثيق الأمم المتحدة تنص على أن تتمتع شعوب العالم بالحقوق الكاملة التي وعدت بها الدول المختلفة.

وأكد أن قضايا مثل الاحترار و التغير المناخي والهجرة والحروب تضع البشرية بأسرها في مفترق طرق كبير يهدد الكثير من القيم المشتركة.

وزاد"عالمنا في مفترق طرق كبير حيث جميع الحقوق الإنسانية باتت مهددة".

وانطلقت فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بمشاركة عشرات القادة والوفود ممثلي دول العالم في نيويورك.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يوم الـ30 من سبتمبر/أيلول الجاري.