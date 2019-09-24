التحالف العربي: سقوط صاروخ حوثي على صعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،الثلاثاء، أن المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة عمران وسقط في صعدة شمال البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الصاروخ أطلق من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوط بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .

وكان التحالف العربي قد أعلن ،الجمعة الماضي، البدء في عملية نوعية شمال الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة وفقا للقانون الدولي والإنساني.