أحمد قايد صالح ينفي وجود طموحات سياسية لقادة الجيش الجزائري

نفى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، وجود أي طموحات سياسية لقادة الجيش، مشيراً إلى أن بعض المشاركين في المظاهرات يرددون شعارات مغرضة بهذا الخصوص.

وفي كلمة له من الناحية العسكرية الثالثة بمحافظة بشار (جنوب غرب)، قال قايد صالح إن "فئة قليلة من جيل الثورة تآمرت على الشعب وخانت الوطن" دون أن يعطي تفاصيل عن هؤلاء المسؤولين.

واتهم مسؤولين سابقين من جيل الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي بما أسماه "التآمر على الشعب وخيانة الوطن".

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وانتقد قائد الجيش الجزائري بعض الشعارات المرفوعة في المظاهرات والتي وصفها بـ"المغرضة".

وأوضح بأن قيادة الجيش "لا تولي أي اهتمام بتلك الشعارات المغرضة وتظل ثابتة على مواقفها"، مضيفاً أنه "كما خانت فئة قليلة عهد الشرفاء إبان الثورة المظفرة، فإن فئة قليلة من هذا الجيل تولت مسؤوليات سامية لم تراع حق المواطن فيها".

واتهم قايد صالح أيضا "جيل ما بعد الثورة" بـ"خيانة البلاد"، وقال إن "هذه الفئة تعمدت التآمر مع الأعداء ضد المواطن، ووصلت إلى حد خيانة الوطن الذي هو بأمس الحاجة إليهم".

ودافع عن مواقف المؤسسة العسكرية من الأزمة السياسية، وشدد على أنه "خلال الأشهر السبعة الأخيرة لم يقف مع الشعب ويحميه إلا المؤسسة العسكرية، التي حافظت أيضا على انسجام مؤسسات الدولة، ومصداقية مواقفنا تأكدت بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات".