انطلاق فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

انطلقت فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بمشاركة عشرات القادة والوفود ممثلي دول العالم في نيويورك.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يوم الـ30 من سبتمبر/أيلول الجاري.

واستهل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس كلمات المشاركين، بينما سيكون الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أول المتحدين يليه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبدالفتاح السيسي.

ويترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خطابا أمام الجمعية العامة يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

Advertisements

وتعتبر الجمعية العام للأمم المتحدة التي ستخاطب دورتها الـ74 اليوم مجموعة من قادة دول العالم، أبرز الأجهزة الرئيسية الـ6 للمنظمة الدولية.





كما أنها الهيئة الوحيدة التي تتمتع فيها جميع الدول الأعضاء بتمثيل متساوٍ، وهي أيضاً الجهاز الرئيسي للتداول وصنع السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة.

وتتمثل صلاحياتها في الإشراف على ميزانية الأمم المتحدة، وتعيين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.

بالإضافة لتلقي تقارير من أجزاء أخرى من أجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة، وتقديم توصيات في شكل قرارات الجمعية العامة.

وتأسست الجمعية العام للأمم المتحدة عام 1945، وتضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة عضوا.

وتعتمد الجمعية القرارات التي تسهم في وضع المعايير وتدوين القانون الدولي على القاعدة التمثيلية "صوت واحد لكل دولة" وعلى أساس المداولة "مكان للتفاوض والنقاش"، وفق بيانات الأمم المتحدة.