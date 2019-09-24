قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، إنه سيحترم قرار المحكمة العليا بأن تعليقه للبرلمان كان مخالفا للقانون.
وقال جونسون إنه لا يوافق على قرار المحكمة وإنه سيواصل مع بروكسل محاولاته لضمان اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأوضح جونسون في نيويورك حيث يشارك حاليا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا ننطلق وننتهي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من تشرين أول/أكتوبر".
ومن المتوقع أن يعود جونسون إلى لندن، حيث سيستأنف البرلمان أعماله غدا الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء بريطانيا: سأحترم قرار المحكمة رغم عدم موافقتي عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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