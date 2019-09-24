ترامب: واشنطن في موقف جيد فيما يتعلق بالملف الإيراني

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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
ترامب
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال الرئيس الأمريكي، دونلد ترامب، إن واشنطن في موقف جيد فيما يتعلق بالملف الإيراني.
وأضاف ترمب، في كلمة له خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده لا تسعى لصراع مع دول أخرى لكنها ستدافع عن مصالحها.
وفي وقت سابق اليوم، قال أمين عام الأمم المتحدة، غوتريس، إن هجوم أرامكو أمر لا يمكن القبول به.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه يجب وقف تهديد الصواريخ البالستية.
وتابع غوتيريس: لا بد من التعامل مع تنامي استخدام القذائف البالستية.
وأضاف: لا بد من تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأدعم قمة تجمع الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية.
وأمس أكد الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا على ضرورة إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.
وقال ترمب إن الاتفاق النووي الذي وقع في عهد سلفه أوباما سيء للغاية.
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