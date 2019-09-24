أمين عام الأمم المتحدة: هجوم أرامكو أمر لا يمكن القبول به بأي شكل

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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
هجوم ارامكو
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الخليج 365 ـ متابعات
قال الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريس، إن الوقت حان لإنهاء الأزمة السورية.
وأضاف، خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: خطوة طال انتظارها في المجال السياسي للأزمة السورية اتخذت قبل قليل.
وحول التطورات الأخيرة في الخليج العربي، قال أمين عام الأمم المتحدة، إن هجوم أرامكو أمر لا يمكن القبول به.
وأشار إلى أنه يجب وقف تهديد الصواريخ البالستية.
وتابع غوتيريس: لا بد من التعامل مع تنامي استخدام القذائف البالستية.
وتابع: لا بد من تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأدعم قمة تجمع الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية.
وفي شأن القضية الفلسطينية قال غوتيريس إن التحركات الأحادية تدمر عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضح أن الإجراءات الإنفرادية قد تنسف حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.
وقال: يلوح في الأفق خطر جديد قد يقسم العالم إلى قسمين اقتصاديين متنافسين وعلينا تجنب هذا الصدع.
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