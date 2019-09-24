ماذا قال محافظ المهرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ«89»؟

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

راجح سعيد باكريت

بعث الشيخ راجح سعيد باكريت - محافظ محافظة المهرة، برقية تهنئة، الى قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين - الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة احتفالات قيادة المملكة والشعب السعودي الشقيق، بالعيد الوطني الـ«89» لتأسيسها.



وعبر باكريت في برقيته التي نشرها على صفحته بتويتر، عن أحر التهاني وأصدق التبريكات لهما بهذه المناسبة العظيمة التي مثلت محطة هامة لبداية انطلاق المملكة نحو افاق من الرقي والتطور والازدهار، والاسهام الفاعل في نصرة القضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية.

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وثمن باكريت في برقيته المواقف الاخوية الصادقة والعظيمة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية الداعمة والمساندة لليمن وقيادته السياسية الشرعية في مواجهة مليشيا الانقلاب الحوثي، وكذا الدعم السخي الذي تقدمه في مجال اعادة الاعمار وتحقيق النهظة التنموية لليمن عامة، وللمهرة بشكل خاص.

وتمنى باكريت في ختام برقيته لكلا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان موفور الصحة والسعادة الهناء، وللشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتهما الحكيمة.