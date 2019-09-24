صحيفة: إيران أرسلت عشرات الصواريخ لفصائل شيعية في العراق

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

صواريخ إيران

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت صحيفة "اندبندنت عربية" في تقرير يوم أمس الاثنين، إن إيران أرسلت في الأيام الأخيرة عشرات الصواريخ لفصائل شيعية في العراق.



وطبقا للتقرير، تم نقل الصواريخ عبر معبر بري، الذي تم فتحه مؤخرًا لحركة البضائع شرق العراق، بعد بضعة أشهر من إغلاقه، ومعظم الصواريخ من الصواريخ الباليستية ذات المديات المختلفة، موزعة بين قواعد الفصائل الشيعية الموالية لإيران في محافظة ديالى.

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وبحسب مصادر استخبارية في العراق، فقد استغلّت إيران، إعادة فتح المعبر الحدودي مع العراق، الذي كان مغلقاً لأشهر، لإدخال شحنات من الصواريخ إلى محافظة ديالى، شرق البلاد، على أن تُوزّع في محافظات أخرى.

ولا تستبعد المصادر، طبقا للصحيفة، أن تكون هذه الشحنات، جاءت لتعويض أسلحة إيرانية تعرّضت إلى هجمات خلال الأسابيع الأخيرة في العراق وسوريا.

وتتوقع دوائر استخبارية وسياسية في بغداد، "شن المزيد من الغارات من مصادر غير معروفة" على قواعد ومعسكرات "الحشد الشعبي" الموالية لإيران في الأسابيع المقبلة. بحسب تقرير الصحيفة.