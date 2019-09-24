شكرا لقرائتكم ترمب: موقفنا ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن موقف واشنطن ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران، وذلك في حديث للصحافيين لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة، قبيل كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ74، المنعقدة في نيويورك.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها الرئيس الأميركي أمام زعماء العالم في قاعة الأمم المتحدة بنيويورك‭‭ ‬‬وسيكون على جدول أعماله بالاجتماعات مجموعة من التحديات العالمية بدءا من كوريا الشمالية إلى الصين وفنزويلا.

وفي حين استغل ترمب خطاباته السابقة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لدق أجراس الإنذار من تهديدات تمثلها كوريا الشمالية وإيران، إلا أنه لم يصل إلى حد العمل العسكري في معظم الحالات.

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وكان ترمب قال الاثنين إنه سيتحدث عن إيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورد على سؤال عن احتمال الاجتماع مع روحاني، قائلاً: "سنرى ما سيحدث".

وترددت أنباء مؤخراً عن إمكانية عقد لقاء بين ترمب وروحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إلا أنه لم يتم التأكيد على أي من تلك الأنباء.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجمع بين الطرفين، لكن ترمب رد على هذه الجهود الاثنين بالقول "لا نحتاج إلى وسيط"، مشيراً إلى أن الإيرانيين "يعلمون بمن عليهم الاتصال".

ويشارك الرئيس الإيراني حسن روحاني في فعاليات الأمم المتحدة ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية غداً الأربعاء.