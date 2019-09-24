شكرا لقرائتكم العاهل الأردني: أمن السعودية من أمن الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، على وقوف المملكة الأردنية إلى جانب السعودية إثر الاعتداء الأخير الذي تعرضت له المنشآت النفطية في شركة أرامكو بالسعودية.

العاهل الأردني شدد، في مقابلة مع قناة MSNBC الأميركية، على أن العلاقات التي تربط الأردن بالسعودية متميزة وأن "أمن السعودية من أمن الأردن"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية.

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وأضاف: "لدينا علاقات متميزة مع الأشقاء السعوديين ونحن ملتزمون بالدفاع عن أشقائنا".

كما تطرق العاهل الأردني إلى الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وقال إن "ممارسة إسرائيل للفصل العنصري تؤجج الصراع في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن "حل الدولة الواحدة سيكون كارثياً على الجميع".

أما عن أزمة اللاجئين فقال الملك عبدالله الثاني إن "أزمة اللجوء تشكل ضغطاً هائلاً على الاقتصاد والشعب الأردني."