الموجز
أعلنت صحيفة "عاجل" الإلكترونية السعودية أن مصادرها كذّبت صحة تعميم منسوب إلى وزارة الداخلية نص على منع ملاحقة المواطنات والوافدات اللاتي لا يرتدين الحجاب.
ونص التعميم "المزور" الذي تداولته حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي على أن القرار يسري اعتبارا من اليوم 23 سبتمبر ، المصادف للعيد الوطني 89 في المملكة، ويستثني منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ودللت مصادر صحيفة "عاجل" على عدم صحة التعميم المذكور والمنسوب إلى وزارة الداخلية والممهور بتوقيع مدير الأمن العامّ، باستعانته "بألفاظ وعبارات لا تستخدم في التعاميم والمراسلات الرسمية الصادرة عن الوزارة، بينها، معالي صاحب السمو الملكي، أطياف شعبنا، عناصر الشرطة، كافة دوائر الشرطة".
كانت هذه تفاصيل خبر قرار رسمي يمنع الشرطة من توقيف «خالعات الحجاب» .. «عاجل» السعودية : مزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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