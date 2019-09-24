شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": حرصنا على خوض معارك عدة لصالح المواطن البسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان المصرى خاض معارك كثيره لصالح المواطن البسيط، وبالأخص الحماية الاجتماعية من إجراءات وتشريعات بما يدعمه فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن برنامج الحماية الاجتماعية أصبح يمثل 25 % من موازنة الدولة وبدأت الدولة على زيادته مع الإصلاح الاقتصادى لمراعاة الطبقة المعدومة ليصل قيمته بالعام المالى الجديد 2019/2020 لـ328 مليار، كما أن توصيل الغاز للمواطنين أصبح 4 أضعاف الأعوام الماضية.

وشدد على أن مختلف التشريعات التى كانت تخص المواطن بشكل مباشر، حرص مجلس النواب فيها على رفض مقترحات الحكومة بشأنها لتكون لصالح المواطن فى المقام الأول وإنصافه، كما أن مجلس النواب وافق على تشريعات تشمل إعفاءات ضريبيه لصغار الموظفين ومضاعفة قيمة بطاقة التموين لـ 50 جنيه بدلا من 21 جنيه بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيىسى.

وأكد أن البرلمان دعم أيضا توجيهات الرئيس بشأن زيادات العلاوات الاستثنائية والعلاوات الدورية من خلال إقرار التشريعات المرتبطة بها، كما أن هناك عدد من القوانين التى عمد البرلمان إلى إصلاحها وتعديلها رغم مرور أكثر من 20 عام عليها مثل قانون التأمينات والمعاشات والذى أنجزه البرلمان فى فترة وجيزة للغاية بما جاء فيه من مميزات أبرزها أن المشترك فى مدة تأمينية كاملة يصل معاشه لـ 80 % من راتبه.