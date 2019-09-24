شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مجمع الصناعات بمنطقة بياض العرب الصناعية ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - -الحكومة: 266 وحدة صناعية بمساحات مختلفة..و80% نسبة التنفيذ والمرافق 60%

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء والمحافظين، مشروع مُجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ببنى سويف.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى انه يتم تنفيذه على مساحة 70 فدانًا، ويتضمن تنفيذ 20 هنجرًا، بعدد 266 وحدة صناعية، بمساحات مختلفة، جاهزة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل أنشطة غذائية، وأنشطة كيماوية، وأنشطة هندسية.

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كما تمت الإشارة إلى أن مشروع المجمع الصناعى يضم إلى جانب الكيانات الصناعية، مبانى خدمات، منها مبنى إدارى، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعى، كما يتم تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع، وتصل نسبة انجاز الوحدات إلى 80%، ونسبة انجاز المرافق نحو 60%.

وكلف مدبولى بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ، وكذا توصيل المرافق، للعمل على سرعة طرح هذه المجمعات للمستثمرين.