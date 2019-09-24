شكرا لقرائتكم خبر عن ‎"الصرف الصحى بالقاهرة": شبكات لمنع سقوط ضحايا تحت أغطية البالوعات حال سرقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدراة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إن مشكلة سرقة أغطية البالوعات أصبحت ظاهرة سلبية، متابعا: "نعمل على التصدى لها من خلال بدائل متعددة سواء بأغطية خرسانية أو الظهر المرن مع التفكير فى رؤى أخرى متعلقة بعمل شبكات أسفل الأغطية لمنع سقوط الضحايا فى حالة السرقة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس السجيني، بحضور ممثلى الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحى، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة إزهاق أرواح الأطفال التى تذهب ضحايا لمثل هذه الجرائم.

وأكد حسن أن محافظة القاهرة بها 350 ألف غطاء بلاعة، يسرق منها حوالى 5 آلاف غطاء سنويا بواقع 15 غطاء يوميا، وهذا أمر يمثل ظاهرة سلبية على المجتمع، ومن ثم تم التجاوب مع توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن إمكانية إضافة أكواد جديدة للأغطية، مع إنشاء مصنع متعلق بإنتاج أغطية من الخرسانة فى بعض الأماكن ويكلف الدولة 800 جنيه، فى الوقت الذى يكلف الغطاء الظهر قرابة 5 آلاف جنيه.

واتفق معه منصور بدوى، رئيس شركة الصرف الصحى بالحيزة، مؤكد أن العصابات المتخصصة فى سرقة هذه الأغطية تزايد دورها بشكل سلبى، وتسبب إشكاليات كثيرة للمنظومة.‎