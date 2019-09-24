شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الحريه المصرى" : لا مجال للعوده للوراء..والشارع المصرى لن يتقبل دعوات الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحزب يدعم وبكل قوة قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى استعادة هيبة الدولة المصرية وحربه ضد الشائعات الهدامة، مشيرا إلى أنه أطلق حملة: "نثق فيك.. سير ونحن حائط السد يا سيسي" وعمل على التحرك بمختلف محافظات الجمهورية لتوعية الشارع المصرى بما تعمل علية قوى الشر ضد الدولة.

ولفت رئيس حزب الحرية المصرى، أن الدعوات الهدامة التى يطلقها البعض من العناصر الإرهابية لن يكون لها أى مردود لدى المصريين، ولن يستجيب الشارع للفوضى والتخريب، مؤكدا على ثقته باصطفاف الشارع خلف القيادة وأعلنها أكثر من مرة الوقوف خلف الدولة المصرية وتحمله الصعاب التى تمر بها البلاد.

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وشدد حسب الله، على ضرورة تنفيذ رؤى الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب والتصدى بكل قوة وحسم لجميع الأكاذيب والشائعات التى تنشرها الحسابات التابعة لجماعة الإخوان ، مؤكدا أنة لا مجال للعودة إلى الوراء فالشارع قرر مصيره ويسير قدما فى طريقة للتنمية .

يذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت قد أطلقت دعوات تحريضية للتظاهر يوم الجمعة المقبلة، وتتضامن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الدعوات التى أطلقت تحت شعار "لا للفوضى" .