شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": لقاء السيسي وترامب يؤكد ثقل الدولة المصرية ومكانتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حزب حماة الوطن بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحرص الرئيسين على تفعيل أطر التعاون الثنائى المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجى القائم بين البلدين فى ضوء الدور المصرى المحورى بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس المصرى وتأكيده أن السيسى قائد عظيم قضى على الفوضى وأنه لا يشعر بالقلق من المظاهرات التى خرجت فى مصر الجمعة الماضية، وأن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد حجم وثقل الدولة المصرية كواحدة من أهم اللاعبين على الساحة السياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

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وأضاف فى بيان رئيس الحزب أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعلم جيدا أن ثورة 30 يونيو كانت السبب الرئيسى فى تغيير المخططات ضد الدول العربية، وأن مصر نجحت فى إجهاضها وأن لديها زعيم حقيقى قادر على قيادة الدولة واستطاع الخروج بها من النفق المظلم ويعلم جيدا أن السيسى يعمل على بناء دولة حديثة على كافة المحاور وسيصل فى المستقبل لما يليق بالمصريين.

وأشار الفريق الهريدى إلى أن الرئيس السيسى أكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، وتم خلال اللقاء كذلك بحث الوضع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن وحرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين وأهمية دور تلك الشراكة فى تعزيز السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة.

وأضاف الهريدى أن قنوات الجماعة الإرهابية تتلقى على وجهها صفعة كل يوم، فبعد فضيحة الفيديوهات المفبركة لمظاهرات وهمية فى مصر، وتلقوا صفعة أخرى بعد إشادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر، واعترفت تلك المنابر الإخوانية بألسنتهم بتلك الإشادة بعد أن قامت بمشاركة تلك التصريحات لمتابعيهم، وهو ما يدل أن مصر ستظل قوية ضد كيد الأعداء.