شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة.. وثائق تونسية تكشف تورط إخوان مصر فى عمل جهاز سرى لحركة النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث نشرت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين، شكرى بلعيد، ومحمد البراهمي، فى 47 صفحة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وثائق تدين إخوان تونس فى قضية اغتيالهما من خلال التعاون مع جماعة الإخوان فى مصر.

وتثبت الوثائق بحسب الهيئة، العلاقة الإجرامية بين حركة النهضة التونسية، ورئيس تنظيمها السرى مصطفى خذر، مع تنظيم الإخوان فى مصر خلال عامى 2011 و2012، وقالت هيئة الدفاع التونسية إن المراسلات التى تمت عبر البريد الإلكترونى، تضمنت عددا كبيرا من النصائح حول كيفية بناء الجهاز السرى وإدارته والإشراف عليه، وكما ورد به أيضا إشراف بعض قيادات الإخوان بمصر على دورة فى الاستخبارات بتونس، وتم استقبالهم من المشتكى به راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مع مطالبات بسرعة التحقيق فى هذه الأوراق وضمها للقضية.

وتضمنت الوثائق تورط تنظيم الإخوان فى مصر وتونس، في إعداد البنية التحتية لاختراق خصومهم في تونس والعمل على تصفيتهم، بالإضافة لرسائل سرية من الجناح العسكرى لإخوان مصر لاختراق جهاز الداخلية في تونس، وإعداد مدربين، وذلك عام 2012، وضرب الأحزاب اليسارية في تونس، داعين إلى إرهابهم وإخافتهم.

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