رئيس الصحة بالنواب: أكتوبر المقبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلن الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، عن بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، بدءً من أكتوبر القادم، وذلك من خلال فتح باب التسجيل أمام المواطنين للاشتراك بمظلة التأمين الصحي، والاستفادة مما يقدمه من خدمات طبية لكافة أفراد المجتمع بشتى فئاته.

وأضاف في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة الجديدة تعد دليلًا على نجاح استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع الملف الصحي، بعدما استطاعت قراءة الملف ، والكشف عن ما يواجهه من مشكلات، ووضعت حلولًا تُرجمت في تلك المنظومة التي واصفها بـ" الناجحة "، والتي سيحظى خلالها جميع المصريين بمختلف فئاتهم بالخدمات الطبية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد نجحت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وعلى الرغم من حداثة التطبيق إلا إنه أستطاع أن يضع بصمته وبقوة في توفير الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر سوف تشهد في أكتوبر القادم، بدء تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة، وذلك من خلال قيام المواطنين بتسجيل بياناتهم بالوحدات الصحية بالقرى والمراكز.

وأوضح أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، كانت قدمت ملفًا قويًا نافست به خمس محافظات هي الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان للدخول منظومة التأمين الصحي بعد محافظة بورسعيد، وأدرجت المحافظة 6 مستشفيات هي الأقصر العام والأقصر الدولي وإسنا وأرمنت والعديسات والبياضية بالإضافة إلي العشرات من الوحدات الصحية، وذلك علاوة علي العديد من المستشفيات الخاصة المرشحة للاعتماد داخل المحافظة.

وأكد على أن منظومة التأمين الصحي الشامل يعد نقطة تحول في التعامل مع الملف الصحي في مصر، وإنه سوف ينعكس بشكل إيجابي للغاية على الواقع المصري.