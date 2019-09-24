غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بدمياط للصيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

أعلنت شركة كهرباء دمياط، اليوم الثلاثاء، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في المدينة لإجراء أعمال الصيانة الدورية غدًا الأربعاء.

وأفادت الشركة أنه من المقرر أن تبدأ بمحولات الشارع الحربي ومنطقة سميسم مرورًا بالمستشفى التخصصي وأرض موسى، يوم الأربعاء من التاسعة صباحًا حتى 11 صباحًا، وأوضحت الشركة أن أكثر المناطق المتأثرة هي عزبة اللحم والمناطق المحيطة.

ويجري فصل التيار الكهربائي في الفترة ذاتها في عزب النهضة ضمن خطة الصيانة الدورية على أكشاك ومحولات الوحدة المحلية في المركز.